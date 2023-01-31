У курянина конфисковали машину за езду в пьяном виде

Приговор еще можно обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курчатовский городской суд конфисковал автомобиль у 34-летнего местного жителя за вождение в пьяном виде.

В 2021 году мужчина был оштрафован за то, что отказался на требование полицейского пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В ноябре прошлого года он вновь сел за руль пьяным.

31 января Курчатовский городской суд признал его виновным по ч.1 ст.264.1 УК РФ и назначил наказание - 240 часов обязательных работ с лишением прав на автомобиль на два года.

Автомобиль конфискован, на него наложен арест.

- Транспортное средство будет обращено в доход государства. За незаконные действия в отношении конфискованного имущества статьей 312 УК РФ предусмотрено до двух лет колонии, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, уточнили в ведомстве.