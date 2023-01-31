Курский «Авангард» отправился на первый учебно-тренировочный сбор в Широкой Балке Краснодарского края, который пройдет с 1 по 14 февраля.
Вот список тех, кто отправился на сбор:
Вратари: Владислав Терешкин, Егор Скоробогатько.
Защитники: Александр Беляев, Илья Бобрышов, Александр Войнов, Артём Горбулин, Кирилл Донцов, Владислав Петрищев, Никита Пономарёв.
Полузащитники: Игор Гершун, Михаил Земсков, Владислав Игнатенко, Никита Имуллин, Артём Мингазов, Эмрах Набатов, Даниил Третьяков.
Нападающие: Александр Агеев, Павел Барбашов, Егор Лошков, Джамшед Максумов, Дмитрий Савин, Максим Тарасов.
Участие в сборе примут также шесть игроков "Авангарда-М": Дмитрий Вяткин, Павел Земсков, Матвей Калинин, Никита Жиронкин, Никита Сибилёв, Александр Кучерявых.