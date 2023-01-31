Еще в двух детсадах Курска откроют консультационные пункты для родителей

Поддержку могут получить у специалистов разного профиля Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 марта на базе детских садов № 95 и № 20 будут открыты консультационные пункты, в которых родители детей дошкольного возраста, не посещающих детсады, могут получить бесплатную консультационную помощь педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов детского сада по вопросам воспитания, обучения, здоровья, подготовки к школе. Об этом рассказали в комитете образования города Курска.

Кроме того, законные представители детей, находящихся под опекой, также могут получить ответы на вопросы, касающиеся детско-родительских взаимоотношений.

Сегодня консультационные пункты функционируют на базе 17 детских садов города. За 2022 год более 1200 консультационных услуг было оказано по запросам родителей и законных представителей детей дошкольного возраста.