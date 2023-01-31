Куряне могут отправить детей бесплатно в два санатория

Получить путевку можно на ребенка школьного возраста Фото: Светлана ВОЛКОВА

Комитет социальной защиты населения Курска проинформировал о наличии путевок для детей в возрасте от семи до 17 лет.

Путевку в курские санатории «Соловьиные зори» и «Соловушка» можно получить в городском комитете соцзащиты населения на улице Пигорева, 2/17, кабинет № 12, в понедельник и пятницу с 09:00 до 13:00, а в среду — с 13:45 до 18:00. Все вопросы по телефону: 32-54-79.

Заезд в областной санаторий «Соловушка» состоится с 21 февраля по 3 марта, а санаторий «Соловьиные зори» уже начал принимать детей с 28 января. Ребята смогут отдохнуть там до 30 марта.