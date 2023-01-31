Ремонтные бригады восстанавливают дома после обстрела Курской области

О ходе восстановительных работ сообщил губернатор региона Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ремонтные бригады приступили к восстановлению домов в деревне Поповка Рыльского района Курской области, пострадавших в результате обстрела 30 января со стороны Украины. Осколками повреждены фасады, крыши и заборы двух домовладений.

Восстановительные работы продолжаются и в поселке Теткино Глушковского района. За последние дни строители отремонтировали кровли трех домов, смонтировали 63 метра заборов из профлиста.

С учетом повреждений, зафиксированных после обстрела 23 января, осталось отремонтировать еще десять частных домов: предстоит покрыть металлочерепицей семь кровель и отремонтировать пять фасадов.

Сайдинг уже заказан, на объекты его планируют доставить в ближайшие дни, закончить отделку фасадов — до конца февраля. На поврежденных кровлях сделаны замеры, работы по восстановлению металлочерепицы начнутся при благоприятных погодных условиях.

Всего с начала специальной военной операции в пяти муниципальных образованиях Курской области после обстрелов отремонтировали 23 многоквартирных и 379 частных домов, два магазина, пять объектов социально-культурной сферы.