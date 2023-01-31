К 8 Марта для курянок проведут экскурсию по драмтеатру

Билеты можно купить в кассе театра Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский драмтеатр готовит сюрприз для прекрасных дам на 8 марта.

В Международный женский день здесь пройдет экскурсия с директором театра Сергеем Коневым. Начало в 14:00. Участницы программы побывают в разных цехах и отделах, увидят огромный механизм поворотного круга и вентиляционные установки, смогут посетить кабинет руководителя.

Сергей Викторович подробно расскажет об истории здания и работе служб, а также о том, как проходит его обычный рабочий день. А в завершении экскурсии вас ждет чаепитие с директором Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина! Вы сможете задать ему вопросы и поделиться своими пожеланиями. Количество мест ограничено. Билеты можно приобрести в кассе театра.