К 8 Марта для курянок проведут экскурсию по драмтеатру

Билеты можно купить в кассе театра
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Курский драмтеатр готовит сюрприз для прекрасных дам на 8 марта.
В Международный женский день здесь пройдет экскурсия с директором театра Сергеем Коневым. Начало в 14:00. Участницы программы побывают в разных цехах и отделах, увидят огромный механизм поворотного круга и вентиляционные установки, смогут посетить кабинет руководителя.
Сергей Викторович подробно расскажет об истории здания и работе служб, а также о том, как проходит его обычный рабочий день. А в завершении экскурсии вас ждет чаепитие с директором Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина! Вы сможете задать ему вопросы и поделиться своими пожеланиями. Количество мест ограничено. Билеты можно приобрести в кассе театра.