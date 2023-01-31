В приграничье Курской области создадут доппосты пожарной дружины

В Курске подписано соглашение о сотрудничестве между центром «Патриот» и областной Противопожарной службой. Планируется реализовать пилотный проект по созданию дополнительных постов пожарной дружины для прикрытия незащищенных территорий приграничья.

- В центре «Патриот» запланировано создать шесть постов пожарной дружины в приграничных районах. Сотрудники будут обеспечивать охрану общественного порядка и пожарную безопасность. Процесс формирования постов идет прямо сейчас, на каждый возьмут 17 человек, – отметил советник губернатора, руководитель АНО «Патриот» Курской области Алексей Спиридонов.

Как рассказал руководитель Противопожарной службы Курской области Владимир Белозеров, в рамках сотрудничества с «Патриотом» служба займется обучением и профессиональной подготовкой личного состава, который будет подобран для постов пожарной охраны, а также обеспечением необходимой техникой. В целом же численность службы составляет более 1 300 человек, в регионе действуют 54 пожарные части. Подразделения обеспечивают прикрытие большей части территории области.