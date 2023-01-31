Медики курской облбольницы пожертвовали почти два миллиона рублей для участников СВО

Чиновники пояснили, что деньги пойдут на закупку и отправку в зону СВО дополнительной помощи курским батальонам Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники Курской областной клинической больницы собрали почти два миллиона рублей для поддержки участников специальной военной операции, сообщили в Доме Советов.

- Деньги уже поступили на специальный счет Народного фронта и под строгим контролем используются для закупки и отправки в зону СВО дополнительной помощи курским батальонам. Постоянная связь с командованием воинских подразделений позволит закупить для военнослужащих именно то, в чем есть необходимость на данный момент, - пояснили чиновники

Также решено, что помощь получат и воспитанники Амвросиевской школы-интерната №4 ДНР, которые в прошлому году были временно размещены в Курской области. Для них приобретут развивающие игры и спортинвентарь.