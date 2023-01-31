В 2023 году 30 курских школ модернизируют за счет федерального бюджета

В 16 школах приступили к работам Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2023 году в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» участвуют 30 школ региона. На их комплексный капитальный ремонт предусмотрено почти два миллиарда рублей, сообщили в Доме Советов.

- Уже определены подрядчики по 17 объектам, на 16 из них приступили к работам – ведется демонтаж. Это школы в Кореневском, Курском, Поныровском, Фатежском, Горшеченском, Конышевском районах и городе Курске.

Учеников перевели на очное обучение в другие образовательные организации, в том числе с обеспечением подвоза, где это необходимо. Десять объектов из 30 участвовали в дополнительном отборе Минпросвещения. В этих школах к работам планируют приступить до марта, - уточнили чиновники.

Еще на двух объектах двухлетнего цикла ремонт завершается. В Суджанской школе №2 и школе №4 города Щигры он был начат в 2022 году, обновленные здания примут школьников в апреле и сентябре 2023 года соответственно.

Курская область входит в десятку по объему предоставляемой поддержки из федерального бюджета по программе «Модернизация школьных систем образования» – более 3,2 млрд рублей на модернизацию 49 школ с 2022 по 2023 год.