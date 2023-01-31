В Курске закроют ТЭЦ-4

ТЭЦ-4 располагается в водоохранной зоне, пояснили решение в Доме Советов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске власти планируют реализовать проект по выводу из эксплуатации Курской ТЭЦ-4 и развитию этой территории в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Курска.

- Курская ТЭЦ-4 обеспечивает теплом и горячим водоснабжением потребителей центральной части города. Основное оборудование теплоэлектроцентрали морально и физические устарело: паровые котлы были введены в работу в 1932-1937 годах, паровая турбина эксплуатируется уже более 40 лет, возраст водогрейных котлов – от 34 до 57 лет.

Кроме того, ТЭЦ-4 располагается в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Тускарь, что противоречит действующему природоохранному законодательству, - пояснили решение в обладминистрации. - Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей и в связи с планом реновации центральной части города к юбилейной дате прорабатывается вопрос разделения зоны теплоснабжения от ТЭЦ-4 между ТЭЦ-1 и ТЭЦ СЗР. В связи с увеличением их зон теплоснабжения предполагается провести реконструкцию оборудования Курской ТЭЦ-1.

- Проект по переносу ТЭЦ-4 планируем реализовать в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Курска. Он войдет в комплексную программу развития территории, где обозначим дальнейшее благоустройство освобожденного участка. Программа реновации позволит создать живописный уголок в центре города: будет расчищена река, обустроена набережная. Сейчас приступаем к проработке финансовой модели. В ближайшее время региональный Минстрой подготовит справку по перспективному развитию участка, «Квадра» – технические расчеты по стоимости переноса ТЭЦ, – сказал председатель регионального правительства Алексей Смирнов.