Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье31 января 2023 12:49

Младенца весом 1530 грамм эвакуировали из Курска на лечение в столицу

Малышу - всего два месяца
ДАНИЛОВА Ольга
Младенцу нужна высококвалифицированная помощь

Младенцу нужна высококвалифицированная помощь

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Медики перинатального центра Курска эвакуировали младенца в Морозовскую детскую больницу. Малышу требуется нейрохирургическое вмешательство. Он родился два месяца назад, недоношенным, весом 690 грамм. На шестьдесят третьи сутки мальчик весит 1530 грамм, и его состояние позволило осуществить транспортировку для дальнейшего лечения в столице, сообщили в Минздраве региона.

Морозовская больница - крупнейшая в России и одна из самых лучших в мире многопрофильных детских клиник. В больнице сформированы уникальные центры для помощи детям и подросткам, которым нужно сложное, длительное и высокотехнологичное лечение.