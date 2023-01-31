Младенца весом 1530 грамм эвакуировали из Курска на лечение в столицу

Младенцу нужна высококвалифицированная помощь Фото: Светлана ВОЛКОВА

Медики перинатального центра Курска эвакуировали младенца в Морозовскую детскую больницу. Малышу требуется нейрохирургическое вмешательство. Он родился два месяца назад, недоношенным, весом 690 грамм. На шестьдесят третьи сутки мальчик весит 1530 грамм, и его состояние позволило осуществить транспортировку для дальнейшего лечения в столице, сообщили в Минздраве региона.

Морозовская больница - крупнейшая в России и одна из самых лучших в мире многопрофильных детских клиник. В больнице сформированы уникальные центры для помощи детям и подросткам, которым нужно сложное, длительное и высокотехнологичное лечение.