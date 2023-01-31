Начались съемки фильма об истории Курска и чудесах иконы «Знамение»

Об удивительных событиях из истории России рассказывает «Повесть о граде Курске», написанная неизвестным автором в середине XVII века Фото: Светлана ВОЛКОВА

Полнометражный художественно-документальный фильм «Сказание о граде Курске и чудотворной иконе Божией Матери «Знамение» создается по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа при поддержке Губернаторского гранта Фонда культурных инициатив, Курской епархии и Комитета по культуре Курской области, сообщает Киновидеофонд Курской области.

- Курская-Коренная Икона Богородицы «Знамение» является главной святыней русского зарубежья. В XXI веке она воссоединила две ветви православной церкви: РПЦ и РПЦЗ, как некогда соединились две половинки иконы, разрубленной врагом. Об удивительных событиях из истории России рассказывает «Повесть о граде Курске», написанная неизвестным автором в середине XVII века. Однако этот памятник древнерусской литературы до сих пор не издан. Забытые страницы повествуют о прошлом нашего города, обретении и чудесах святого образа, связанных со значимыми событиями в истории Курского края и всего Государства Российского. Чудотворная икона в «Повести» является действующим лицом начиная с XIII века, - рассказали в Кинофонде.

Художественный руководитель проекта — сценарист и продюсер Геннадий Меркулов. Автор и режиссер фильма — Даниил Меркулов, чей фильм «На дальних рубежах» был представлен курской публике в конце 2022 года.

Первые съемки новой картины прошли на месте обретения иконы в Коренной Пустыни. 3 и 4 февраля они будут проходить там снова, как и в храмах городов Курска и Курчатова, а также деревне Копенки Железногорского района.