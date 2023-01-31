В «Парке мельниц» в Красниково Курской области появятся три туристических маршрута

Под Курском продолжают возводить «Парк мельниц» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Под Курском в селе Красниково Пристенского района продолжают возводить «Парк мельниц». Там планируют разместить прототипы их существующих видов. Объекты будут объединены общим туристическим маршрутом, который завершится в сердце парка — рядом со старинной водяной мельницей XVIII века; она единственная работающая такого возраста в Центральной России.

В будущем на территории «Парка мельниц» будут реализованы три направления туристических маршрутов: познавательный, ландшафтный и гастрономический. Ежемесячно здесь будут проходить событийные массовые мероприятия. Ближайшее запланировано уже на конец февраля: для детей организуют празднование Масленицы.

Как рассказывают в областной администрации, вся территория комплекса будет схематично разделена на несколько зон. Там уже построена Преображенская церковь, где регулярно проводятся молебны. Кроме того, начал работу дом пекаря.

Продолжают строить и ремесленную улицу: возводятся дома плотника, рыбака и кузнечное подворье. Тут также появятся дом лаптя, подворья мясника и молочника, казачье подворье с конным кругом и другие. Планируют запустить производства муки прямо на мельнице.

Массовые мероприятия будут проводить на ярмарочной площади, которую также обустроят тут в будущем. Гости смогут располагаться в специальных домиках. Также на территории появятся кемпинги с зоной барбекю и активного отдыха, а для развлечения детей - тематические детские площадки.