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НовостиОбщество31 января 2023 10:17

В «Парке мельниц» в Красниково Курской области появятся три туристических маршрута

Вся территория комплекса будет схематично разделена на несколько зон
Кристина ГОРБАТЕНКО
Под Курском продолжают возводить «Парк мельниц»

Под Курском продолжают возводить «Парк мельниц»

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Под Курском в селе Красниково Пристенского района продолжают возводить «Парк мельниц». Там планируют разместить прототипы их существующих видов. Объекты будут объединены общим туристическим маршрутом, который завершится в сердце парка — рядом со старинной водяной мельницей XVIII века; она единственная работающая такого возраста в Центральной России.

В будущем на территории «Парка мельниц» будут реализованы три направления туристических маршрутов: познавательный, ландшафтный и гастрономический. Ежемесячно здесь будут проходить событийные массовые мероприятия. Ближайшее запланировано уже на конец февраля: для детей организуют празднование Масленицы.

Как рассказывают в областной администрации, вся территория комплекса будет схематично разделена на несколько зон. Там уже построена Преображенская церковь, где регулярно проводятся молебны. Кроме того, начал работу дом пекаря.

Продолжают строить и ремесленную улицу: возводятся дома плотника, рыбака и кузнечное подворье. Тут также появятся дом лаптя, подворья мясника и молочника, казачье подворье с конным кругом и другие. Планируют запустить производства муки прямо на мельнице.

Массовые мероприятия будут проводить на ярмарочной площади, которую также обустроят тут в будущем. Гости смогут располагаться в специальных домиках. Также на территории появятся кемпинги с зоной барбекю и активного отдыха, а для развлечения детей - тематические детские площадки.