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НовостиПроисшествия31 января 2023 8:53

В Курске двое мужчин украли со склада организации товар на 800 тысяч рублей

Они на протяжении нескольких лет продавали чужое имущество
Кристина ГОРБАТЕНКО
Мужчины работали в организации в должности заведующих хозяйством

Мужчины работали в организации в должности заведующих хозяйством

Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, руководство оптового склада одной из организаций в Курске выявило факт крупной недостачи в ходе инвентаризации. Об этом сразу сообщили полиции, стражи порядка установили обстоятельства произошедшего в ходе следственных действий.

Так, выяснилось, что двое мужчин, трудившихся в организации в должности заведующих хозяйством, на протяжении нескольких лет продавали товар со склада покупателям, не уведомляя об этом дирекцию и не внося денежные средства в общую кассу. Полученную прибыль присваивали себе. В итоге им удалось похитить товары на сумму порядка 800 тысяч рублей.

Один из мужчин возместил часть похищенной суммы. Уголовное дело по факту кражи передано в суд для рассмотрения по существу.