В Курске двое мужчин украли со склада организации товар на 800 тысяч рублей

Мужчины работали в организации в должности заведующих хозяйством Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, руководство оптового склада одной из организаций в Курске выявило факт крупной недостачи в ходе инвентаризации. Об этом сразу сообщили полиции, стражи порядка установили обстоятельства произошедшего в ходе следственных действий.

Так, выяснилось, что двое мужчин, трудившихся в организации в должности заведующих хозяйством, на протяжении нескольких лет продавали товар со склада покупателям, не уведомляя об этом дирекцию и не внося денежные средства в общую кассу. Полученную прибыль присваивали себе. В итоге им удалось похитить товары на сумму порядка 800 тысяч рублей.

Один из мужчин возместил часть похищенной суммы. Уголовное дело по факту кражи передано в суд для рассмотрения по существу.