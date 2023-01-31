В Курске задержали водителя с сорока неоплаченными штрафами за нарушение ПДД

Мужчине назначено наказание в виде 12 суток административного ареста Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль жителя Курска, на счету которого 40 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, попал в поле зрения одного из экипажей ГИБДД. Полицейские, включив проблесковые и звуковые спецсигналы, в том числе с использованием громкоговорителя, потребовали водителя остановиться. Однако тот требования Госавтоинспекторов не выполнил, вместо этого - увеличил скорость и стал выполнять опасные маневры.

В итоге на улице Энгельса он столкнулся с автомобилем Газель, после чего вышел из машины и попытался сбежать с места происшествия, но был задержан полицейскими. По внешним признакам водитель был пьян, он отказался проходит медицинское освидетельствование. Также выяснилось, что ранее мужчина уже был лишен водительских права за вождение в пьяном виде.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Ему назначено наказание в виде 12 суток административного ареста. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и аресте автомобиля.