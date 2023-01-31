В Курске на улице Ильича произошел пожар в доме

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре в доме на улице Ильича поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 30 января в 23:37. На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 23:42, справиться с огнем удалось в 23:43.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в жилом доме размером 6x8 метров в коридоре горела стена около дымохода. Пострадавших нет.

Пожар тушили 15 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».