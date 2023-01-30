Курский «Сокол» в седьмой раз в сезоне завершил матч без заброшенных шайб

Теперь 14 и 15 февраля «Сокол» проведет два домашних матча с МХК «Липецк». Начало обеих встреч в 18:30. Фото со страницы ХК "Сокол" Новочебоксарск в VK.

Накануне, 29 января, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Новочебоксарске во второй раз встречались два «Сокола» - местный и курский. Как и в первой встрече, завершившейся победой хозяев 10:1, интрига сошла на нет уже после первого периода (3:0). Итоговый счет - 7:0 в пользу чувашского клуба.

Это уже седьмой матч курян в этом сезоне, когда они ушли со льда без заброшенных шайб. Ранее с парнями Артема Мериои это происходило во встречах с нововоронежским «Протоном» (0:2, 0:5), «ЭкоНивой-Бобров» (0:7), кирово-чепецкой «Олимпией» (0:7, 0:9) и глазовским «Прогрессом» (0:3).

Кстати, по числу «сухих» поражений «Сокол» уверенно лидируют. Следом идут «Липецк», «Тверичи-СШОР» (по пять) и «Протон» (четыре).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 51 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут «Олимпия» и «ЭкоНива-Бобров» (по 45). У курян в активе шесть очков и последнее 11-е место. Теперь 14 и 15 февраля «Сокол» проведет два домашних матча с МХК «Липецк» (девятое место, 26 очков). Начало обеих встреч в 18:30.