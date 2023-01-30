Приграничье Курской области обстреляли ВСУ

Об атаке сообщил глава Курской области Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 января вечером под обстрел со стороны Украины попал Рыльский район Курской области.

Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай.

- После оценки нанесенного ущерба обязательно поможем жителям пострадавших домов.

Также повреждена линия электропередач. В ближайшее время ремонтные бригады приступят к устранению последствий нападения противника, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что 29 января в ходе восстановления электроснабжения в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино Глушковского района Курской области ремонтная бригада попала под минометный обстрел, легкое ранение получил один из работников, ему оказана необходимая медицинская помощь.