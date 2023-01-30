В Курске на двух стройплощадках нашли нарушения

Нарушители должны устранить все недочеты в самое короткое время Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются рейды по строительным площадкам. Сотрудники комитета архитектуры и градостроительства регулярно проверяют соблюдения требований по их содержанию, установленных Правилами благоустройства.

Так, на минувшей неделе проверили семь строительных площадок. Как сообщают в мэрии, на двух из них нашли нарушения. Это объекты, расположенные на проспекте Дериглазова и Магистральном проезде. В частности на объектах полностью отсутствуют ограждения стройплощадок и информационные щиты.

Всем нарушителям направили специальные уведомления, теперь они должны выявленные недочеты в самое короткое время.