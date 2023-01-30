В Курской области 58-летняя женщина перевела мошенникам около 350 тысяч рублей

Женщина думала, что сможет заработать на инвестициях Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в декабре 2022 года в Интернете 58-летняя жительница Железногорска увидела объявление о заработке на инвестициях и оставила свои контакты. Вскоре с ней связался менеджер компании, и предложил с его помощью покупать ценные бумаги и драгоценные металлы, чтобы зарабатывать большие деньги.

Чтобы получить повышенный процент по заработку, женщина сообщила, что является инвалидом второй группы и выслала документы в подтверждение.

Под руководством собеседника, женщина установила на телефон специальную программу и инвестировала первую сумму – восемь тысяч рублей. Вклад отображался в личном кабинете в приложении. Так, на протяжении месяца жительница Железногорска следовала инструкциям «финансового аналитика», который сообщал ей что выгоднее купить и на какой площадке. Далее сделки становились все прибыльнее. Баланс счета в приложении увеличивался.

Когда женщина захотела вывести денежные средства, ее обязали оплатить страховку в тысячу долларов. Она внесла деньги в рублях, но ей сообщили, что взнос некорректный, и была совершена переплата. Женщина повторила платеж, но и на этот раз сумма превысила указанный страховой взнос. Когда сумма вновь не прошла, она поняла, что стала жертвой мошенников.

Большую часть денежных средств, которую внесла женщина, она в тайне взяла у своей матери. Общая сумма переводов составили почти 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.