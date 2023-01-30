Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину под Курском

Женщину доставили в больницу Фото: Архив "КП"

Авария случилась 28 января примерно в 15:35 на 27 километре автодороги «Южный въезд в Курск». В региональном УГИБДД рассказывают, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, сбил 29-летнюю женщину-пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Курской области просит очевидцев этого ДТП обратиться по телефону дежурной части ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области – 36-70-01, 36-70-02, либо по телефону 02.

Всего с 27 по 29 января в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 28 января примерно в 11:45 на десятом километре автодороги «Михайловка – Остапово – Андросово – автодорога № 46». По предварительным данным, 58-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Матиз», не справился с рулевым управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 66-летняя женщина-пассажир автомобиля получила ранения и обратилась в больницу.