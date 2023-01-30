За неделю в Курской области произошло 50 пожаров

Более 90 раз пожарные выезжали по тревоге Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном ГУ МЧС сообщают, с 23 по 29 января в Курской области произошло 50 пожаров. Десять раз поступали сообщения о том, что горит трава.

Всего за неделю пожарно-спасательные подразделения выезжали по тревоге более 90 раз. К сожалению, не обошлось без жертв, в огне погибли три человека.

Так, 29 января возник пожар на бесхозной ферме площадью более двух с половиной тысяч квадратных метров в селе Иванчиково Льговского района. В результате пожара огнем уничтожено 700 тюков сена, кровля на площади 2000 квадратных метров. Причину пожара выясняют.

Также 19 раз пожарные выезжали для ликвидации последствий ДТП.

Главное управление напоминает о том, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Берегите себя, телефоны спасения «101» и «112».