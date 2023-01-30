30 и 31 января часть Центрального округа Курска останется без света

Проводят плановые работы в электрических сетях
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске проводят очередные плановые работы в электрических сетях. Из-за этого часть Центрального округа останется без света.
Так, электроэнергию отключат по следующим улицам города:
С 30 по 31 января с 09:00 до 16:00:
проспект Дружбы, 101-133
улица Фетовская, 87-95
улица Кленовая, 11.
Телефон для справок: 32-40-89.
В Сеймском и Железнодорожном округах с 30 января по 3 февраля отключений не запланировано.
Телефоны для справок: 37-31-28, 26-32-10