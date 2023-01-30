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НовостиОбщество30 января 2023 7:48

30 и 31 января часть Центрального округа Курска останется без света

Электричество отключат на трех улицах
Кристина ГОРБАТЕНКО
Проводят плановые работы в электрических сетях

Проводят плановые работы в электрических сетях

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске проводят очередные плановые работы в электрических сетях. Из-за этого часть Центрального округа останется без света.

Так, электроэнергию отключат по следующим улицам города:

С 30 по 31 января с 09:00 до 16:00:

проспект Дружбы, 101-133

улица Фетовская, 87-95

улица Кленовая, 11.

Телефон для справок: 32-40-89.

В Сеймском и Железнодорожном округах с 30 января по 3 февраля отключений не запланировано.

Телефоны для справок: 37-31-28, 26-32-10