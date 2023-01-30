Курянин в кафе проломил череп мужчине

Инцидент произошел в одном из торговых центров Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 28 января в кафе одного из торговых центров Курска пьяный мужчина инициировал конфликт с компанией, отмечавшей юбилей одного из друзей. После этого он набросился на юбиляра с кулаками.

В результате потасовки 40-летний мужчина получил тяжелые травмы, среди которых - перелом черепа. Он был госпитализирован и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Курянину грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.