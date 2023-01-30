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НовостиПроисшествия30 января 2023 6:50

В Курской области полиция разыскивает свидетелей ДТП

Авария произошла поздно вечером 18 января
Кристина ГОРБАТЕНКО
Автомобиль сбил пешехода

Автомобиль сбил пешехода

Фото: Дарья ГОРБАЦКАЯ

В региональном СУ СК рассказывают, 18 января примерно в 22:00 водитель, управляя автомобилем «БОГДАН» 211010-81, на 22 километре автомобильной дороги «Курск – Льгов – Рыльск», сбил пешехода. В результате ДТП пешеход получил тяжелое травмы.

В настоящее время выполняется необходимый комплекс следственных действий. Возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.

Стражи порядка просят всех, кто стал очевидцем ДТП, обратиться в СУ СК России по Курской области по телефону: 8-920-703-47-61