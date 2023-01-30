В Курске на Республиканской горела квартира

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 30 января в 05:37. Горела квартира на улице Республиканская.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар. Загорание было локализовано в 05:42, справиться с огнем удалось в 05:44.

- В результате пожара в квартире на кухне повреждены пластиковая отделка окна и вещи б/у. Пострадавших нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 18 человек и семь единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».