Курские баскетболистки во второй раз проиграли УГМК из Екатеринбурга

Роковой стала третья четверть, которую гости выиграли 25:6. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 29 января, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Курске местное «Динамо» принимало УГМК из Екатеринбурга. Перед матчем с лидером турнира подопечные Тибо Пети потеряло одного из лидеров. Эва Лисец осталась вне заявки из-за повреждения и составила компанию на трибуне травмированным Елизавете Комаровой и Варваре Псаревой.

Увы, взять реванш за поражение в первом круге (58:76) наши девушки не смогли. Роковой стала третья четверть, которую гости выиграли 25:6. После нее уже не удалось подняться с колен. Итог – 73:57 в пользу УГМК.

В ТОП-5 результативных игроков курянок вошли – Ольга Фролкина (13 очков), Елизавета Шабанова (12), Эзин Калу (десять), Анна Буровая и Аделина Абайбурова (по шесть). Отдельно стоит отметить Ольгу, ведь ей удалось по итогам встречи перешагнуть отметку в 1000 очков в Премьер-лиге. После первого этапа УГМК финишировал на первом месте – 44 балла. У курянок 40, у столичного МБА – 41.