В Курской области ремонтная бригада попала под минометный обстрел

О ЧП сообщил губернатор региона Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 января в ходе восстановления электроснабжения в поселке Краснооктябрьский и селе Волфино Глушковского района Курской области ремонтная бригада попала под минометный обстрел, легкое ранение получил один из работников, ему оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

На данный момент электроснабжение в обоих населенных пунктах восстановлено, за исключением одной улицы (14 домов), где работы планируют завершить 30 января.

- Хочу поблагодарить наши аварийные бригады, которые выполняют свой профессиональный долг при любых обстоятельствах и в любых условиях! - сказал губернатор региона.

Ранее КП сообщала, что под минометный обстрел ВСУ 29 января в очередной раз попал приграничный поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области.

Зафиксировано 12 прилетов. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино.