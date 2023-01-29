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НовостиОбщество29 января 2023 12:38

В ночь на 30 января в Курской области будет до -10

Днем потеплеет до +1
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе будет без осадков

В регионе будет без осадков

Фото: Даниил НАЙХИН

30 января в регионе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 7-12 метров в секунду. Температура: - ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 5000-7000 метров.

Спасатели рекомендуют любителям зимней рыбалки взять с собой веревку и металлические упоры, чтобы в случае провала выбраться из полыньи или помочь сделать это другому. Лучше не рыбачить на льду в одиночестве, а в случае происшествия кричать и звать на помощь.

Телефоны службы спасения «101» и «112».