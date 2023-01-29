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НовостиПолитика29 января 2023 11:26

ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Пострадавших нет
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Об атаке сообщил губернатор Курской области

Об атаке сообщил губернатор Курской области

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под минометный обстрел ВСУ 29 января в очередной раз попал приграничный поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области.

- Зафиксировано 12 прилетов. Пострадавших нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок Краснооктябрьский и соседнее село Волфино. Аварийные бригады на месте, в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Напомним, ранее, 25 января, ВСУ обстреляли хутор Отруба Глушковского района.

Никто не пострадал, однако были повреждены линии электропередач. Обесточены были поселок Теткино и село Попово-Лежачи.