На реставрацию здания мужской классической гимназии в Курске потратят 1,3 миллиарда рублей

Сейчас на объекте идут демонтажные работы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжаются ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Здание мужской классической гимназии, 1836-1842 гг.», который находится на улице Луначарского в Курске.

- Разрешение на проведение реставрации сроком до ноября 2024 года выдано курской организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и обладающей опытом работы на таких объектах. Стоимость восстановления составляет 1,3 млрд рублей, из них почти 869 млн рублей - средства областного бюджета, - рассказали в обладминистрации.

Сейчас на объекте идут демонтажные работы.

Мужская классическая гимназия была построена в 1836-1842 годах на месте сгоревшего деревянного здания Главного народного училища. После завершения всего комплекса ремонтно-реставрационных работ здесь будет размещен экспозиционный корпус Курского областного краеведческого музея. Общая площадь для размещения экспозиций будет превышать 3,5 тысячи "квадратов".