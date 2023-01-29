В мэрии Курска опровергли информацию о закрытии школы номер 8

Школа работает в обычном режиме Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прошла информация о возможном закрытии школы №8.

Как рассказали в комитете образования города, образовательная организация работает в штатном режиме, вопрос о ее реорганизации в школу № 35 не стоит.

В ведомстве также добавили, что школе № 8 имени Константина Рокоссовского в этом году исполняется 50 лет. За это время она выпустила не одно поколение учеников.

Сегодня здесь получают знания 588 детей, созданы и работают три музея, проводится большая патриотическая работа.