Под Курском горел жилой дом

В 07:25 29 января на номер в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме в поселке Касторное на улице Буткова Касторенского района Курской области.

На место происшествия выезжали пожарные – спасатели 28 ПЧ Касторенского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Огонь потушили в 07:34.

В результате пожара в жилом двухквартирном кирпичном доме в квартире № 1 огнем повреждены стены ванной комнате.

Пожар тушили 15 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина произошедшего устанавливают.

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