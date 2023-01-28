Курские каратисты завоевали 41 медаль на домашнем всероссийском турнире

В турнире приняли участие более 800 спортсменов из 25 регионов страны. Фото со страницы Минспорта Курской области в VK.

Во всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ «Курская дуга», посвящённых 80-й годовщине Победы в Курской битве, приняли участие более 800 спортсменов из 25 регионов страны. В личном зачете хозяева завоевали 41 медаль, из которых 13 золотых.

Первые места заняли - Александр Векшин (юноши 12-13 лет, ОК-40 кг), Егор Лукьянчиков (юноши 12-13 лет, ОК-45 кг), Артем Дрынов (юноши 12-13 лет, ОК-50 кг), Арсений Скорятин (юноши 12-13 лет, ОК-60 кг), Евгений Чаусов (юноши 12-13 лет, ОК-двоеборье), Никита Красников (юноши 12-13 лет, СЗ-39 кг), Дарья Аникушина (девушки 12-13 лет, ОК-абс), Милана Ишунина (девушки 12-13 лет, ОК-ката-ренгокай), Даниил Куракулов (юноши 14-15 лет, ОК-двоеборье), Яна Марченко (юниорки 16-17 лет, ОК-60 кг), Александр Головачев (юниоры 16-17 лет, СЗ-72 кг) и в двух категориях Никита Величкин (мужчины, ОК-абс, ОК-двоеборье).