Курский «Сокол» в восьмой раз в сезоне пропустил 10+ шайб

У курян в активе шесть очков и последнее 11-е место. Фото со страницы ХК "Сокол" Новочебоксарск в VK.

Сегодня, 28 января, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Новочебоксарске встречались два «Сокола» - местный и курский. Увы, борьбы не получилось. Уже спустя 63 секунды после стартового свистка хозяева вели с перевесом в две шайбы. На первый период команды ушли при счете 3:0, на второй – 7:0. Единственную шайбу гости провели при счете 0:8 – на 46-й минуте Никита Никифоров поразил цель. Итоговый счет - 10:1 в пользу местного «Сокола».

Это уже восьмой матч курян в этом сезоне, когда они пропускают десять и более шайб. Ранее наших парней громили – новочебоксарский «Сокол» (3:11), воронежская «ЭкоНива-Бобров» (1:13, 2:12), глазовский «Прогресс» (3:11, 3:12), кирово-чепецкая «Олимпия» (1:11) и нововоронежский «Протон» (1:10).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 51 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут «Олимпия» (45) и «ЭкоНива-Бобров» (43). У курян в активе шесть очков и последнее 11-е место. Теперь завтра, 29 января, подопечные Артема Мериои проведут в Новочебоксарске повторный матч. Начало в 17:00.