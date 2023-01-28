Курян приглашают на службу в полицию

Соискатели должны быть гражданами Российской Федерации, прошедшими службу в российской армии Фото: Светлана ВОЛКОВА

На службу в органы внутренних дел требуются: оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, оперуполномоченный уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции, полицейский охранно-конвойной службы полиции, полицейский специального приемника, полицейский (водитель), полицейский поста (по охране здания), инспектор патрульно-постовой службы полиции, полицейский патрульно-постовой службы полиции.

Соискатели должны быть гражданами Российской Федерации, прошедшими службу в российской армии; подготовленными физически, а также годными по состоянию здоровья к выполнению поставленных задач. Будущим полицейским нужно иметь полное среднее, среднее профессиональное или высшее образование. Также одно из обязательных требований — отсутствие судимости, в том числе и погашенной.

В ведомстве отметили, что работа в полиции — это наличие социальных гарантий: денежное довольствие для должностей среднего начальствующего состава от 40 тысяч рублей; ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток и оплачиваемый учебный отпуск; бесплатное медицинское обслуживание; выделение служебного жилья и компенсация за съемную квартиру; вещевое обеспечение; выход на пенсию после 20 лет службы (служба в армии и учеба в средних профессиональных и высших учебных заведениях включаются в стаж для назначения пенсии).

Куряне, заинтересовавшиеся вакансиями, могут обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Курску с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Адрес: улица Ленина, 5. Телефоны: 58-14-23, 36-71-89, 36-88-34.