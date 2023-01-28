29 января по Курску проедет Экотакси

Курянам предлагают сдавать мусор на переработку Фото: Светлана ВОЛКОВА

В воскресенье, 29 января, по Курску в очередной раз проедет Экотакси. Это проект, в рамках которого куряне могут сдать вторсырье в мобильный пункт приема. Машина проедет по следующему маршруту:

-10.00-10.20 - парковка кинотеатра «Родина» (ул.Менделеева, 31)

-10.30-10.50 - парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20)

- 11.00-11.20 - парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

-11.40-12.00 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина «Магнит»)

- 12.20-12.40 - пр. Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенским храмом)

- 12.50-13.10 - парковка гипермаркета «Европа-29» (пр. Победы, 48)

Вторсырье стоит заранее отсортировать по фракциям, сделать его чистым и просушенным.