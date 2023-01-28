Под Курском многодетный отец незаконно хранил дома ружье

Отец пятерых детей в Курской области более девяти лет незаконно хранил дома оружие.

За это 38-летний житель деревни Каменево попал под суд.

- Мужчина хранил у себя дома ружье ТОЗ-БМ 16 калибра. Однако срок действия разрешения на его хранение и ношение истек в ноябре 2013 года, - рассказали в пресс-службе Объединеннй судебной системы Курской области.

1 февраля прошлого года к нему домой с постановлением суда о проведении обыска в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту кражи, приехали сотрудники уголовного розыска, которые предложили выдать предметы, запрещенные к свободному обороту. Мужчина добровольно предоставил им ружье, которое хранил.

В судебном заседании он вину признал, в содеянном раскаялся.

С учетом обстоятельств дела курянин в соответствии с Примечанием 1 к ст. 20.10 КоАП РФ освобожден от административной ответственности как лицо, добровольно сдавшее оружие, добавили в ведомстве.