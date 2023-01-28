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НовостиПроисшествия28 января 2023 17:52

Курский предприниматель за продажу контрафактной расчески заплатит 46 тысяч рублей

Поддельный товар обнаружили в сельмаге
Ольга ДАНИЛОВА
Решение еще можно обжаловать

Решение еще можно обжаловать

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Арбитражный суд Курской области взыскал с ИП более 46 тысяч рублей за продажу контрафактного товара - расчески.

В Арбитражный суд Курской области обратился правообладатель торговой марки «KAIZER» с иском к индивидуальному предпринимателю о взыскании 46 428 рублей 50 копеек компенсации за нарушение прав на интеллектуальную собственность и иных расходов.

Истец указал, что в магазине косметики, расположенном в Слободе Белая Курской области, продавалась контрафактная продукция - расческа, на упаковке которой размещена надпись, сходная с оригинальным товарным знаком.

Арбитражный суд удовлетворил иск.

- Контрафактный товар подлежит уничтожению, - сказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Решение может быть обжаловано, добавили в ведомстве.