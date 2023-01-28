В Курской области пройдет фестиваль событийного туризма

Фестиваль состоится в мае Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной Дом народного творчества принимает заявки на Межрегиональный фестиваль событийного туризма «Кожлянская игрушка встречает друзей». Он пройдет в Курске и Курчатове 26-28 мая.

Участвовать могут взрослые мастера декоративно-прикладного творчества, фольклорные и казачьи коллективы, фолк-ансамбли со всей России и ближнего зарубежья. Им предстоит показать себя на фолк-концерте «Кожлянская гравитация» и Межрегиональном фестивале-конкурсе мастеров декоративно-прикладного творчества «Мастера в Соловьином крае».

Заявки на участие в фолк-концерте принимаются до 15 марта на почту: odnt_paint@mail.ru. В теме письма нужно указать: «Заявка на фестиваль «Кожлянская игрушка встречает друзей». Фолк-концерт». Кроме того, необходимо прикрепить согласие на обработку персональных данных, видеовизитку из трех разнохарактерных выступлений.

Для участия в фестивале-конкурсе мастеров потребуется до 15 марта направить на почту odnt_paint@mail.ru заявку с фотопримерами работ и свой фотопортрет, согласие на обработку персональных данных. В теме письма нужно указать: «Заявка на фестиваль «Кожлянская игрушка встречает друзей». Конкурс «Мастера в Соловьином крае»».

Имена участников фолк-концерта и ремесленного состязания объявят до 10 апреля. На фестивале или после него они получат памятные дипломы, а победители «Мастеров в Соловьином крае» – дипломы лауреатов I-III степеней.

Телефон для справок: +7 (4712) 54-96-14.