В Курске на улице 50 лет Октября горел автомобиль

Огонь повредил салон и лобовое стекло Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 28 января в 13:50. Горел легковой автомобиль «ВАЗ 2107» на улице 50 лет Октября. На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

- В результате пожара огнем поврежден салон легкового автомобиля, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие крыши и дверей, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 18 человек и семь единицы техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».