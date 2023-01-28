Под Курском с помощью беспилотника МЧС удалось спасти лежащего в поле мужчину

Пьяный мужчина упал и уснул на холодной земле Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В Курской области спасатели проводили очередной плановый мониторинг обстановки с помощью беспилотных авиасистем. Во время проверки сотрудниками Главного управления МЧС России по Курской области увидели Курчатовском районе мужчину, который лежал в поле на холодной земле без движения.

Спасатели рассказывают, они незамедлительно передали координаты места обнаружения сотрудникам правоохранительных органов. Как оказалось, мужчина шел от населенного пункта Погореловка Курчатовского района к себе домой, в деревню Глушица Льговского района. Предположительно из-за сильного алкогольного опьянения мужчина упал на землю и уснул.

Стражи порядка привели спасенного в чувства и помогли ему добраться до дома.