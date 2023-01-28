Курские пожарные предотвратили возгорание жилого дома

В доме оплавился пластик на фасаде Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило на номер 01 27 января. Спасателям сообщили, что открытым пламенем горит хозпостройка на улице Нижняя Казацкая.

Огнеборцы незамедлительно отправились на место происшествия и по прибытии сразу стали тушить пожар. В результате с огнем удалось справиться оперативно. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом, который расположен в нескольких метрах от горящей постройки.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в результате пожара в доме лишь оплавился пластик на фасаде.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».