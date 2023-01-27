Курян приглашают на семейную спартакиаду

Прийти в "Манеж" нужно всей семьей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается городская семейная спартакиада "Команда". 29 января пройдут соревнования по шахматам и настольному теннису в развлекательном центре "Галактика" (ТРЦ "Манеж", ул. Щепкина, 4б). Участие бесплатное!

ШАХМАТЫ

10:00 – 10:15– регистрация команд с детьми 5-7 лет. 10:15 – начало.

11:15– 11:30 – регистрация команд с детьми 8-9 лет. 11:30 – начало.

12:45-13:00– регистрация команд с детьми 10-11 лет. 14:00 – начало.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

10:00 – 10:15– регистрация команд с детьми 10-11 лет. 10:15 – начало.

11:15– 11:30 – регистрация команд с детьми 5-7 лет. 11:30 – начало.

12:45-13:00– регистрация команд с детьми 8-9 лет. 14:00 – начало.

Для участия необходимо заполнить гугл-форму При себе иметь сменную обувь. Приходите в легкой одежде, возьмите с собой воду.