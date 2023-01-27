Суд оштрафовал курянина за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Облсуд оставил в силе решение районного Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной суд признал законным привлечение к административной ответственности гражданина за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.

Поводом стали посты в соцсети, которые мужчина размещал с 28 февраля по 24 сентября 2022 года, а именно - 28 февраля, 1 марта, 4 марта, 20 марта, 5 июня, 17 июня, 21 июня, 22 сентября, 24 сентября.

- Будучи у себя дома в Курске он разместил на своей странице «ВКонтакте», находящейся в открытом доступе для неопределенного круга лиц, публикации, содержащие негативную оценку действий Вооруженных Сил Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

Ленинский районный суд Курска признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Курский областной суд оставил постановление без изменения, признав его законным и обоснованным.

Постановление вступило в силу.