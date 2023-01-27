В 2023 году в Курской области планируют убрать четыре крупные свалки

Также продолжат работы по ликвидации полигона ТБО в Железногорске Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2023 году в Курской области планируют рекультивировать три свалки, которые находятся в Льгове, Щиграх и Обояни, Также в планах начать ликвидацию свалки в Курчатове. Как говорят в областной администрации, работы работы на этом объекте рассчитаны на два года — 2023-й и 2024-й.

- Все свалки достаточно крупные - превышают 1 гектар. Для этих целей будут привлечены федеральные, региональные и муниципальные средства, - объясняют в обладминистрации.

Также продолжат работы по ликвидации полигона ТБО в Железногорске.

Федеральная субсидия для Курской области на ликвидацию свалок в регионе в 2023 году составит 928,6 миллионов рублей. На все работы в текущем году будет потрачено 1,7 миллиардов рублей.