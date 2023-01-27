58-летняя курянка погибла, упав в раскаточное устройство

Выясняют причины происшествия Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном СУ СК рассказывают, 24 января на территории одного предприятия, расположенного на проспекте Ленинского комсомола в Курске, было найдено тело 58-летней женщины.

По данному факту Сеймским межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области организовал процессуальную проверка. Так, при осмотре места происшествия и проведении первоначальных проверочных мероприятий, удалось установить , что 58-летняя рабочая при выполнении производственных работ попала внутрь раскаточного устройства, в результате чего получила травмы, от которых скончалась.

Причины происшествия выясняют. Рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.