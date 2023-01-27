Житель Курской области украл у женщины сумку с супом

Курянин решился на преступления из-за нехватки денег на алкоголь
Фото: Архив "КП"
В региональном УМВД рассказывают, в Железногорске рано утром неизвестный мужчина на улице вырвал сумку у местной жительницы. Позже краденую вещь нашли сотрудники полиции на прилегающей территории.
Как оказалось, грабитель выбросил сумку, забрав из нее самое ценное - сотовый телефон, 500 рублей и суп, который в качестве обеда с собой взяла женщина.
Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность грабителя, им оказался 32-летний мужчина. Его задержали.
Выяснилось, что накануне он несколько дней пил алкоголь. Как только деньги на выпивку у него закончились, он решился на грабеж, выбрав первую встречную женщину.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.