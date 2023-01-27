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НовостиПроисшествия27 января 2023 10:59

Житель Курской области украл у женщины сумку с супом

Возбуждено уголовное дело
Кристина ГОРБАТЕНКО
Курянин решился на преступления из-за нехватки денег на алкоголь

Курянин решился на преступления из-за нехватки денег на алкоголь

Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в Железногорске рано утром неизвестный мужчина на улице вырвал сумку у местной жительницы. Позже краденую вещь нашли сотрудники полиции на прилегающей территории.

Как оказалось, грабитель выбросил сумку, забрав из нее самое ценное - сотовый телефон, 500 рублей и суп, который в качестве обеда с собой взяла женщина.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность грабителя, им оказался 32-летний мужчина. Его задержали.

Выяснилось, что накануне он несколько дней пил алкоголь. Как только деньги на выпивку у него закончились, он решился на грабеж, выбрав первую встречную женщину.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.