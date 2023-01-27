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НовостиОбщество27 января 2023 9:52

Курские медики провели уникальную операцию пациенту с атеросклерозом

Врачи смогли предотвратить ампутацию ноги
Кристина ГОРБАТЕНКО
Сложнейшая операция прошла в Курской больнице скорой медицинской помощи

Сложнейшая операция прошла в Курской больнице скорой медицинской помощи

Фото: Архив "КП"

Курские врачи впервые в регионе выполнили уникальную операцию по восстановлению кровотока нижних конечностей с использованием гибридных технологий. Сложнейшая операция прошла в Курской больнице скорой медицинской помощи, об этом рассказали в областной администрации.

Работу выполняли заведующие отделениями сосудистой хирургии Максим Гордов и рентгенохирургии Николай Боломатов. Медики спасли пациента от ампутации ноги - с помощью современных гибридных технологий они выполнили восстановление просвета кровоснабжающих нижнюю конечность артерий.

- Эта методика является самой современной при лечении пациентов с атеросклерозом нижних конечностей, - добавляют в обладминистрации.