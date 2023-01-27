Еще два курянина погибли в ходе СВО

Продолжают поступать трагические новости из зоны СВО Фото: Архив "КП"

Младший сержант Валерий Каратаев из Курска погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в городской администрации.

Курянина не стало 9 января при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Еще одну печальную новость сообщил глава Курского района Андрей Телегин. В ходе специальной военной операции года погиб наш земляк, уроженец Щетинского сельсовета Николай Прокопов. Ему было 36 лет.

Николай родился в поселке Искра, закончил школу имени Александра Невского. Участвовать в СВО отправился добровольцем.